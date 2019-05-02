БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

Партия "Блок Петра Порошенко - "Солидарность" намерена объединить проевропейские силы в Украине и идти на парламентские выборы единой организацией, а лидерство в ней П.Порошенко дискутируется, заявляет первый зампредседателя фракции "БПП" в Раде Игорь Кононенко.

В интервью газете "Сегодня" на вопрос о планах создать проевропейскую партию, которую возглавит П. Порошенко, И.Кононенко сказал: "Это предмет дискуссий внутри партии. Между первым и вторым туром абсолютно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не "за Порошенко", а на основе идеологических принципов по стратегическому вектору движения страны. Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать".

"Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. Сегодня мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия", - заявил политик.

Он напомнил, что два года назад велись безуспешные переговоры о создании объединенной проевропейской партии. "Сейчас Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы", - сказал. И. Кононенко.

Ранее П.Порошенко заявлял, что перед парламентскими выборами в своей партии он намерен провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы в БПП прошли только самый достойные политики.