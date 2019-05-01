Политика

16:31 01.05.2019

США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется

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США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется

США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделает это", - сказал госсекретарь в среду в интервью Fox Business Network.

При этом он добавил, что в администрации США предпочли бы увидеть мирное решение проблемы.

Такое заявление прозвучало на следующий день после масштабных акций протеста в Венесуэле против президента страны Николаса Мадуро. Ожидается, что оппозиция продолжит проводить демонстрации в среду.

Теги: #армия #сша #венесуэла #помпео
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