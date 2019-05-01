Политика

11:31 01.05.2019

Вашингтон заборонив американським авіакомпаніям польоти над Венесуелою

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям літати над Венесуелою та наказало їхнім операторам залишити країну протягом 48 годин

"Усі операції, пов'язані з авіаперельотами, на території і в повітряному просторі Венесуели на висоті до 260 тисяч футів (...) заборонено доти, доки не буде ухвалено подальші рішення щодо цього, через посилення політичної нестабільності й напруженості у Венесуелі та пов'язані з цим можливі ризики для польотних операцій", - йдеться в документі FAA, розміщеному на сайті.

У повідомленні FAA уточнюється, що обмеження запроваджуються стосовно "всіх авіаперевізників і комерційних операторів США, всіх осіб, що володіють повноваженнями на підставі сертифікатів пілота, виданих FAA, за винятком тих випадків, коли вони керують зареєстрованим у США повітряним судном для зарубіжного авіаперевізника, а також усіх операторів повітряних суден, зареєстрованих у США, крім тих випадків, коли оператори є іноземним авіаперевізником".

У вівторок у Венесуелі розпочалися масові заворушення. Лідер опозиції Хуан Гуаїдо заявив, що 1 травня в країні розпочнеться "фінальна частина "Операції Свобода". Він закликав військові країни підтримати його і допомогти усунути від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Пізніше, виступаючи перед прихильниками, Х.Гуаїдо заявив, що більшість жителів Венесуели підтримують його. Він також закликав венесуельців виходити на вулиці й переконувати інших приєднуватися до протестів.

Теги: #сша #польоти #венесуела
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