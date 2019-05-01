Вашингтон заборонив американським авіакомпаніям польоти над Венесуелою

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям літати над Венесуелою та наказало їхнім операторам залишити країну протягом 48 годин

"Усі операції, пов'язані з авіаперельотами, на території і в повітряному просторі Венесуели на висоті до 260 тисяч футів (...) заборонено доти, доки не буде ухвалено подальші рішення щодо цього, через посилення політичної нестабільності й напруженості у Венесуелі та пов'язані з цим можливі ризики для польотних операцій", - йдеться в документі FAA, розміщеному на сайті.

У повідомленні FAA уточнюється, що обмеження запроваджуються стосовно "всіх авіаперевізників і комерційних операторів США, всіх осіб, що володіють повноваженнями на підставі сертифікатів пілота, виданих FAA, за винятком тих випадків, коли вони керують зареєстрованим у США повітряним судном для зарубіжного авіаперевізника, а також усіх операторів повітряних суден, зареєстрованих у США, крім тих випадків, коли оператори є іноземним авіаперевізником".

У вівторок у Венесуелі розпочалися масові заворушення. Лідер опозиції Хуан Гуаїдо заявив, що 1 травня в країні розпочнеться "фінальна частина "Операції Свобода". Він закликав військові країни підтримати його і допомогти усунути від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Пізніше, виступаючи перед прихильниками, Х.Гуаїдо заявив, що більшість жителів Венесуели підтримують його. Він також закликав венесуельців виходити на вулиці й переконувати інших приєднуватися до протестів.