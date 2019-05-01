Политика

09:33 01.05.2019

Вашингтон запретил американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям летать над Венесуэлой и предписало их операторам покинуть страну в течение 48 часов

"Все операции, связанные с авиаперелетами, на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте до 260 тысяч футов (...) запрещены до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения на этот счет, в связи с усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанными с этим возможными рисками для полетных операций", - говорится в документе FAA, размещенном на сайте.

В извещении FAA уточняется, что ограничения вводятся в отношении "всех авиаперевозчиков и коммерческих операторов США, всех лиц обладающих полномочиями на основании сертификатов пилота, выданных FAA, за исключением тех случаев, когда управляют зарегистрированным в США воздушным судном для зарубежного авиаперевозчика, а также всех операторов воздушных судов, зарегистрированных в США, кроме тех случаев, когда операторы являются иностранным авиаперевозчиком".

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживает его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

Теги: #венесуэла #сша #самолеты
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