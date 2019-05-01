Трамп о нежелании Европы забирать у США воевавших за ИГ пленных: "Нехорошо!"

Президент США Дональд Трамп обвинил страны Европы в нежелании помочь в решении вопроса с пленными боевиками группировки ИГ - выходцами из европейских стран.

"У нас 1800 пленных боевиков ИГ, взятых в плен в ходе финальных боев при окончательном уничтожении халифата в Сирии. Сейчас принимаются решения относительно того, что делать с этими опасными пленными", - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.

"Европейские страны нам вообще не помогают, хотя ради них было сделано очень много. А они отказываются забирать назад пленных - выходцев из конкретных стран (Европы - ИФ). Нехорошо!" - отметил он.

Ранее Д.Трамп уже призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии боевиков ИГ. Однако при этом ранее Д.Трамп упомянул меньшее число таких боевиков - 800.

В конце декабря прошлого года Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена.