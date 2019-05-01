Политика

01:18 01.05.2019

Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня" в случае продолжения военной поддержки Мадуро

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Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня" в случае продолжения военной поддержки Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.

Теги: #сша #трамп #куба
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