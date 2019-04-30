Трамп выразил поддержку народу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил поддержку жителям Венесуэлы, где происходят беспорядки, которые СМИ называют попыткой государственного переворота.

"Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!" - написал американский лидер в Twitter.

Ранее свою поддержку народу Венесуэлы и венесуэльской оппозиции уже выразили вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее в ходе выступления перед сторонниками Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.