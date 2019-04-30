Генсек ООН призывает стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия

Генсек ООН Антонио Гутерриш во вторник обратился к сторонам конфликта в Венесуэле с требованием избегать насилия после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Генсек настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и призывает все заинтересованные стороны избегать любого насилия и незамедлительно принять меры для восстановления спокойствия", - приводят западные СМИ слова представителя А.Гутерриша Стефана Дюжаррика.

Во вторник Х.Гуайдо, выступая перед сторонниками, заявил, что военнослужащие Венесуэлы в итоге выбрали сторону народа, который выступает против нынешних властей страны.

По словам Х.Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.