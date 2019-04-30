Политика

21:54 30.04.2019

Генсек ООН призывает стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия

1 мин читать

Генсек ООН Антонио Гутерриш во вторник обратился к сторонам конфликта в Венесуэле с требованием избегать насилия после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Генсек настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и призывает все заинтересованные стороны избегать любого насилия и незамедлительно принять меры для восстановления спокойствия", - приводят западные СМИ слова представителя А.Гутерриша Стефана Дюжаррика.

Во вторник Х.Гуайдо, выступая перед сторонниками, заявил, что военнослужащие Венесуэлы в итоге выбрали сторону народа, который выступает против нынешних властей страны.

По словам Х.Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

Теги: #генсек #венесуэла #призыв #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 30.04.2019
Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы

Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы

17:01 30.04.2019
США на стороне Гуайдо и народа Венесуэлы

США на стороне Гуайдо и народа Венесуэлы

15:03 30.04.2019
Власти Венесуэлы заявляют о попытке госпереворота, интернет-провайдер страны ограничил доступ к соцсетям

Власти Венесуэлы заявляют о попытке госпереворота, интернет-провайдер страны ограничил доступ к соцсетям

20:38 27.04.2019
В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

21:28 26.04.2019
Трамп обещает не допустить ратификацию в США международного договора о торговле оружием

Трамп обещает не допустить ратификацию в США международного договора о торговле оружием

14:56 26.04.2019
ООН представит результаты пятилетнего мониторинга после насилия 2 мая в Одессе

ООН представит результаты пятилетнего мониторинга после насилия 2 мая в Одессе

11:57 26.04.2019
Российская паспортизация Донбасса является "ползучей аннексией и подрывает логику Минских соглашений – постпред Украины в ООН

Российская паспортизация Донбасса является "ползучей аннексией и подрывает логику Минских соглашений – постпред Украины в ООН

09:49 26.04.2019
Страны ЕС в СБ ООН критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса

Страны ЕС в СБ ООН критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса

09:41 26.04.2019
Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

23:53 25.04.2019
Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой, они договорились вскоре встретиться

Зеленский поблагодарил избирателей после оглашения результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента

Украина призывает международных партнеров не признавать выдаваемые РФ жителям ОРДЛО документы и усилить давление на Кремль

Зеленский сейчас имеет статус "новоизбранный президент Украины", а официально вступит в должность президента уже после инаугурации

Зеленский объявлен избранным президентом Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"

Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой, они договорились вскоре встретиться

Зеленский поблагодарил избирателей после оглашения результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибудет в Украину летом

Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском монастыре в Киеве

Озвученные Медведчуку и Бойко предложения РФ по газу остаются в силе и для новых властей Украины - Медведев

Украина призывает международных партнеров не признавать выдаваемые РФ жителям ОРДЛО документы и усилить давление на Кремль

Зеленский сейчас имеет статус "новоизбранный президент Украины", а официально вступит в должность президента уже после инаугурации

Зеленский объявлен избранным президентом Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА