Политика

20:27 30.04.2019

Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"

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Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился во вторник с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Николаем Салабаем.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. Затем патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Как сообщалось, во вторник В.Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Теги: #филарет #зеленский #украина #встреча
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