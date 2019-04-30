Зеленский поблагодарил избирателей после оглашения результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям после обнародования Центризбиркомом (ЦИК) результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента.

Кроме того, он подчеркнул, что 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

"Я не сравниваю себя с этим великим деятелем. Пока еще рано. Но если вы не против, я его процитирую: Трудись, чтоб в твоей душе не погасли эти крохотные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам, украинцы, обещаю всем. Всем, не смотря на выбор. Обещаю трудиться. Обещаю вас не подвести", - пообещал В.Зеленский в своем видеообращении в соцсети Фейсбук.

Также он предложил провести конкурс на должность спикера президента Украины. Для этого при соответствии ряду условий необходимо отправить свое резюме на электронную почту.

"Мы начинаем первый конкурс – спикер президента Украины. Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский и русский, и если у тебя есть опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, которая появится в первом комментарии к этому видео, и мы начнем делать это вместе. Спасибо!", - добавил В.Зеленский.

Как сообщалось, во вторник в ЦИК объявили, что во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства.