Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибудет в Украину летом

Ротация посла Великобритании в Украине состоится летом текущего года – вместо Джудит Гоф на эту должность назначена Мелинда Симмонс (Melinda Simmons).

"Госпожа Мелинда Симмонс была назначена на должность посла Великобритании в Украине после госпожи Джудит Гоф…, которая отправится на другое дипломатическое назначение. Госпожа Симмонс начнет свою работу в Украине летом 2019 года", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании во вторник.

В своем микроблоге в Твиттере М.Симмонс указала: "Очень рада назначению на должность посла Великобритании в Украине! Настойчиво изучаю украинский язык и с нетерпением жду встречи с Украиной и украинцами" (сообщение написано на украинском языке).

М.Симмонс в 2003-2005 годах возглавляла отдел по вопросам Африки, а также отдел подготовки к саммиту "Большой восьмерки". 2005-2008 – начальница отдела Южной Африки Министерства международного развития. 2011-2013 - заместитель директора департамента Европы МИД Великобритании. 2017-2018 - директор совместных фондов Национального секретариата по безопасности.

Дж.Гоф была назначена послом Великобритании в Украине в начале 2015 года.