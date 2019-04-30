Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском монастыре в Киеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в Фейсбуке во вторник.

Глава ПЦУ, в свою очередь, в микроблоге в Твиттере сообщил о данной встрече: "Встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства силы выдержать груз ответственности за единство Украины. Должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили".