Озвученные Медведчуку и Бойко предложения РФ по газу остаются в силе и для новых властей Украины - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что все российские предложения по прямым поставкам газа Украине, прозвучавшие ранее на его встрече с одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком остаются в силе.

"Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

Как подчеркнул глава правительства РФ, "мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание", - подчеркнул Д.Медведев.

Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук осуществили поездку в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Алексеем Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.

Тогда же А.Миллер утверждал, что при восстановлении "Нафтогазом" прямых закупок газа у "Газпрома" цена на газ для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.

В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В тот же день в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что в марте покупали природный газ в ЕС по $226/тыс. куб. м, что на 6-13% дешевле заявленной В.Медведчуком цены ($240-260/тыс. куб. м - ИФ), которая должна сложиться по контракту с ПАО "Газпром".

"Медведчук говорит о поставках газа по цене $240-260/тыс. куб. м. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около $217/тыс. куб. м", - отметили в "Нафтогазе" на своей странице в "Фейсбук".

В НАК также указали, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, "Газпром" должен продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. В то же время российская компания отказывается выполнять решение арбитража.