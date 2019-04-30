Политика

15:03 30.04.2019

Власти Венесуэлы заявляют о попытке госпереворота, интернет-провайдер страны ограничил доступ к соцсетям

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Власти Венесуэлы заявляют о попытке госпереворота, интернет-провайдер страны ограничил доступ к соцсетям

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал Х.Родригес в своем твиттере.

Эта транспортная развязка расположена в Каракасе, близ авиабазы "Ла-Карлота". Ранее во вторник сообщалось, что эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Ранее во вторник Х.Гуайдо заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти Николаса Мадуро.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (отстранению от власти Н.Мадуро - ИФ)", - написал он в Twitter.

По словам Х.Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у этой авиабазы.

При этом государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на организацию Netblocks, которая отслеживает интернет-трафик в мире.

Теги: #венесуэла
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