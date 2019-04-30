Политика

14:45 30.04.2019

Зеленский сейчас имеет статус "новоизбранный президент Украины", а официально вступит в должность президента уже после инаугурации

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Зеленский сейчас имеет статус "новоизбранный президент Украины", а официально вступит в должность президента уже после инаугурации

Избранный президентом Украины по итогам второго тура выборов главы государства Владимир Зеленский, результаты которого ранее объявила Центральная избирательная комиссия, в настоящее время имеет статус "новоизбранный президент Украины", а его официальное вступление в должность произойдет после инаугурации в Верховной Раде, пояснила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Зеленского сейчас мы называем "новоизбранный президент", в соответствии со статьей 87 закона "О выборах президента Украины". Это аналог международно-принятого англоязычного "president-elect", который существует до обретения президентом полномочий. Он (В.Зеленский - ИФ) – новоизбранный президент Украины, который обретает полномочия после принятия присяги на торжественном заседании Верховной Рады", - сказала она на брифинге во вторник после объявления официальных результатов выборов президента.

Т.Слипачук отметила, что данное заседание парламента должно состояться в 30-дневный срок после официального объявления результатов выборов главы Украинского государства в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Теги: #президент #цик #украина #зеленский #выборы
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