Политика

11:41 30.04.2019

Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

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Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев во всем мире поддержать петицию, появившуюся на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев во всем мире поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - написал глава МИД на своей странице Фейсбук во вторник.

Он также указал ссылку на петицию, опубликованную на сайте Бундестага.

"Наш с вами, друзья, моральный долг перед миллионами невинных жертв Голодомора вижу в том, чтобы в мире жила память о них, о трагедии украинского народа. Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима, чтобы быть в состоянии реагировать на современные проявления сталинизма, которые лелеет нынешняя российская власть", - подытожил П.Климкин.

Теги: #голодомор #украина #климкин #германия
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