Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует немедленной отставки Андрея Ревы с должности министра социальной политики Украины из-за его нелицеприятные высказывания о проживающих во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинцах, которые он допустил в интервью "Би-би-си" (ВВС).

"Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а правоохранители - адекватно реагировать на подобные высказывания", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Она напомнила, что на днях А.Рева в интервью назвал жителей "ЛДНР" – "мразями". "Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которое при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай", - выразила убеждение Ю.Тимошенко, добавив, что "это уже не "оговорка", это преступление против Украинского государства, за которое надо наказывать".

Она напомнила "горе-министру" и власти в целом, что в "ЛДНР" проживают, прежде всего граждане Украины, которые стали заложниками и пленными в собственном доме. "Они нуждаются в нашей защите, нашей помощи, нашего понимания. Они порой обмануты, введены в заблуждение, но они - украинцы! И это тот императив, от которого мы не можем отступать ни на шаг", - написала политик.

"Если мы хотим вернуть Донбасс и Крым, то должны в первую очередь думать о людях, которые там живут", - выразила убеждение Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, в телевизионном сюжете "Би-би-си" (ВВС) о проблемах жителей оккупированных территорий Донбасса были процитированы следующие слова А.Ревы: "Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии – там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там, за этих мразей".

При этом сам А.Рева в опубликованном на своей странице в соцсети Фейсбук посте заявил, что эти его слова были вырваны из контекста. Министр пояснил: "Интервью длилось более получаса. Мы общались по всем проблемам временно оккупированных территорий, в том числе обсуждали причины оккупации. Но когда я посмотрел сюжет ВВС, то сказать, что я был шокирован этим сюжетом – это значит не сказать ничего. Со всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории".

Глава Минсоцполитики подчеркнул, что считает необходимым "объяснить свою позицию относительно данной проблемы украинскому обществу без посредников". "Хочу подчеркнуть, что я считал и считаю обязанностью правительства помощь жителям оккупированных территорий в получении социальных выплат, включая пенсии. Более того, сегодня всем гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, пенсии по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству", - написал он.

В то же время он подтвердил, что не все граждане Украины, которые проживают в ОРДЛО, на сегодняшний день получают пенсию от Украинского государства. "Причины для этого разные. Некоторые люди из-за физической немощи не могут пересечь линию разграничения, а некоторые в результате сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", - отметил министр.

По его словам, вызывают вопросы утверждения, которые часто звучат от общественных активистов, правозащитников и международных партнеров относительно необходимости обеспечить выплату пенсий всем без исключения гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО.

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили вне правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами", - написал А.Рева.

Однако министр подчеркнул, что те украинские граждане, "кто сознательно не помогает оккупантам и кто просто стал их заложником", невиновны в сложившейся ситуации. "Я делал и буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь этим людям", - добавил он.