Наша цель - приведение стандартов Госпогранслужбы в соответствие со стандартами НАТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, отметив важность роли пограничного ведомства в условиях гибридной войны.

"Во время вражеской агрессии против нашего государства роль пограничной службы значительно возрастает. Общество ожидает от пограничников согласованных действий по защите государственной границы в условиях гибридной войны и вызовов", - говорится в поздравлении главы правительства, опубликованном на сайте Кабинета министров.

В.Гройсман подчеркнул, что правительство прилагает все усилия, чтобы "государственная граница стала непреодолимым европейским валом для врага - надежно защищенным и технически оборудованным".

Он также отметил, что на данном этапе осуществляется модернизация пограничной службы, внедряются новые современные методы деятельности, улучшается материально-техническое оснащение.

"Наша стратегическая цель - приведение стандартов Государственной пограничной службы Украины в соответствие со стандартами НАТО. В этом процессе мы полагаемся на профессионализм специалистов службы, которым, я уверен, по силам выполнять задачи высокой сложности", - подытожил премьер.