Политика

10:03 30.04.2019

В ДТП в Орловской области пострадали 15 граждан Украины, трое из них госпитализированы

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В ДТП в Орловской области пострадали 15 граждан Украины, трое из них госпитализированы

В ДТП, произошедшем в Орловской области (РФ), при столкновении "КамАЗа" и пассажирского автобуса пострадали 15 граждан Украины, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его данным, один пассажир в тяжелом состоянии находится в райбольнице, еще двое – в Орловской областной больнице. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и разрешили покинуть медучреждение.

В.Кирилич отметил, что всего в автобусе находилось 52 граждан Украины.

"Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали", - добавил он.

По информации Главного управления МЧС по Орловской области, сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Кромском районе на 423-й км автотрассы М-2 поступило после полуночи.

Медики осмотрели 21 пострадавшего в столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля под Орлом, помощь понадобилась пяти из них.

Теги: #кирилич #дтп #украина #смерть #мид
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