Политика

19:29 29.04.2019

Порошенко намерен 6 мая отправиться в ВСУ

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Порошенко намерен 6 мая отправиться в ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен 6 мая отправиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

      "Армия будет наращивать свою мощь, и 6 мая я еду в Вооруженные силы Украины, потому что я – Верховный главнокомандующий. И у нас будут продолжаться те шаги, которые мы должны совершить до конца моей каденции", - сказал П.Порошенко во время встречи с представителями культурной, общественной и бизнес сферы Львовской области в Украинском католическом университете в понедельник.

      Он также напомнил, что подпишет закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, как только к нему поступит документ от главы Верховной Рады.

      "И правительство остается наше, украинское, и Степан Кубив (первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли – ИФ) – мощный и достойный представитель этого правительства. И команда наша будет сохранена", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #всу #порошенко #украина #визит
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