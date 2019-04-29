Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко предостерегает команду новоизбранного главы Украинского государства от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами Украины.

"Если кто-то принимает любое решение в пользу Украины – мы точно это поддержим. Если кому-то нужен совет – мы его дадим. Но те риски, которые сегодня стоят перед миром и перед страной, они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путинным – к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали 5 лет, больше никто не приедет – ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию. И этого мы точно не можем допустить", - сказал П.Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.

В то же время он заявил, что готов помогать советом и поддерживать решения в пользу Украины.

"Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеет это делать – не становиться на колени. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться на "30 сребреников" газа, которые точно обманут – мы это знаем", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что даже в этих условиях сохраняет веру в победу.