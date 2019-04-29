Политика

18:16 29.04.2019

Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

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Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинский народ за то, что подарил ему "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом приняли участие в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

Президент с супругой также приняли участие в праздничном молебне в храме Святой Софии и установили свечи. Затем чета присоединились к участникам праздника "поливальный понедельник".

П.Порошенко отметил, что на этих президентских выборах получил огромную поддержку из Львова: "800 тыс. жителей Львовской области проголосовали за меня и мою команду. И я сегодня здесь, чтобы поблагодарить каждого из вас. Я очень ценю это доверие".

Президент отметил важность сохранения единства. "Это огромная сила. Вместе нас больше 4,5 млн украинцев, которые верят в светлое европейское будущее нашего государства. И мы будем делать все возможное для того, чтобы на нашу сторону привлечь больше", - сказал он.

Президент также выразил убеждение, что Господь поможет его команде победить и защитить Украину. "Мы точно победим, и у меня нет по этому поводу никакого сомнения", - подчеркнул глава государства.

"Я благодарю, что украинский народ подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации эти пять лет", - также сказал П.Порошенко.

Он также призвал граждан не терять веру в победу, в украинскую армию т в украинский язык.

"Потому что это тот государственный фундамент, который позволит нам преодолеть бедность, войти Европу, защитить ее через членство в НАТО, и вывести Украину на такое место, которое она по-настоящему заслуживает – лучшей европейской страны", - подчеркнул П.Порошенко и добавил, что очень любит Украину и украинский народ.

Теги: #президент #порошенко
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