Политика

18:19 29.04.2019

Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

2 мин читать
Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

    Президент Украины Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.

      "И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая  честь", - заявил П.Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.

      Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

      "Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал П.Порошенко

      Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

      В то же время новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление В.Путина, заявил: "Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

      "Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

      Он также заявил о готовности предоставлять гражданство Украины россиянам, которые страдают от авторитарного режима. "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - резюмировал В.Зеленский.

Теги: #гражданство #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 29.04.2019
Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

18:12 29.04.2019
Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

16:43 29.04.2019
Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

15:20 29.04.2019
Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

15:05 29.04.2019
Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

14:42 29.04.2019
Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

08:10 29.04.2019
На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

08:03 29.04.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:16 29.04.2019
Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

06:01 29.04.2019
Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинцам в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Социалисты побеждают на выборах в Испании, но нуждаются в поддержке для формирования правительства

Назарбаев призвал Россию и Украину к миру

Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинцам в ОРДЛО

Девять претендентов начинают борьбу за пост президента Казахстана

Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

В ЕС сожалеют об отзыве США подписи под договором о торговле оружием

Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине - замсекретаря СНБО

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

Волкер: жители Донбасса – это граждане Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА