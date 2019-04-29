Политика

16:43 29.04.2019

Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

1 мин читать
Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать", - сказал П.Порошенко во время участия в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове.

Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык.

Президент отметил важность того, как Верховная Рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке.

Также П.Порошенко подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в Украине: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат.

"Мы защитим все, что мы достигли огромным трудом. И не дадим никому украсть у нас эти достижения", - подчеркнул он.

"Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого", - подчеркнул глава государства.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

Теги: #порошенко #европа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 29.04.2019
Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

14:42 29.04.2019
Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

08:10 29.04.2019
На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

08:03 29.04.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:16 29.04.2019
Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

06:01 29.04.2019
Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

04:50 29.04.2019
В Хмельницкой области пиротехники уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

В Хмельницкой области пиротехники уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

02:04 29.04.2019
Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

22:56 28.04.2019
Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун

Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун

20:26 28.04.2019
Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк – Новинский

Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк – Новинский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинцам в ОРДЛО

Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

ПОСЛЕДНЕЕ

Социалисты побеждают на выборах в Испании, но нуждаются в поддержке для формирования правительства

Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

Назарбаев призвал Россию и Украину к миру

Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинцам в ОРДЛО

Девять претендентов начинают борьбу за пост президента Казахстана

Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

В ЕС сожалеют об отзыве США подписи под договором о торговле оружием

Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине - замсекретаря СНБО

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА