Политика

15:49 29.04.2019

Социалисты побеждают на выборах в Испании, но нуждаются в поддержке для формирования правительства

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Социалисты побеждают на выборах в Испании, но нуждаются в поддержке для формирования правительства

Испанские социалисты под руководством премьер-министра Педро Санчеса одерживают победу на досрочных выборах в стране, заручившись, по последним данным, поддержкой 28,7% избирателей.

Победа социалистов на выборах стала даже "более явной, чем ожидалось", отмечает газета "Паис". Премьер-министр, пишет газета, "сейчас находится в очень удобной политической позиции", так как оппозиция серьезно ослаблена провалом правоцентристской Народной партии Испании.

Главный конкурент социалистов, Народная партия Испании, на этих выборах потерпела самое серьезное положение за всю свою историю. Ее лидер Пабло Касадо, который впервые возглавлял свою партию на выборах, назвал результаты голосования "очень плохими", но отметил, что уходить со своего поста не намерен. В Конгрессе депутатов партия смогла получить только 66 мест, в то время как на выборах в 2016 году ей досталось 137 депутатских кресел.

Ни одна из испанских партий не смогла набрать необходимого для самостоятельного формирования правительства большинства в 176 мест в парламенте. Возможность сформировать правительство при помощи других партий в настоящее время есть только у социалистов.

Согласно данным избирательной комиссии Испании, по итогам подсчета 99,99% голосов избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) П.Санчеса получает 123 места в Конгрессе депутатов, правоцентристская Народная партия - 66 мест (16,7% голосов), либеральная партия "Граждане" - 57 мест (15,9%), левая коалиция Unidas Podemos - 42 места (14,3%) и ультраправая партия "Вокс" - 24 места (10,3%). Примечательно, что "Вокс", таким образом, станет первой партией крайне правого толка, вошедшей в состав парламента Испании с 1982 года.

Таким образом, социалистом П.Санчеса не хватает мест в парламенте, чтобы создать партию вместе с Unidas Podemos, для получения большинства в парламенте им потребуется поддержка еще одной или нескольких небольших партий. В то же время, у ИСРП и партии "Граждане" вместе хватает голосов для формирования совета министров.

Вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, является одной из основных интриг прошедшего голосования.

П. Санчес ранее объявил партию социалистов победителем на воскресных всеобщих выборах. Премьер заявил, что рассмотрит возможность переговоров о формировании нового правительства только с партиями, которые уважают конституцию и содействуют социальной справедливости.

Наблюдатели полагают, что наиболее подходящей партией для формирования коалиции с социалистами является партия "Граждане", однако ее лидер Альберт Ривера до сих пор отвергал какую-либо возможность такой коалиции.

В свою очередь лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас сообщил П.Санчесу о своем желании сформировать левое коалиционное правительство вместе с социалистами. П.Иглесиас отметил, что для создания коалиционного правительства левых сил в Испании партиям придется много работать. В то же время, П.Иглесиас призвал П.Санчеса идти на соглашение и с либеральной партией "Граждане".

По итогам нынешних выборов определяется новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Социалисты впервые с 1993 года обеспечили себе абсолютное большинство в сенате Испании: теперь из 266-местного сената ИСРП принадлежит 139 мест.

Это стало возможным после того, как на всеобщем голосовании избиратели распределили между партиями 208 депутатских кресел. Согласно подсчету 99,3% голосов, из этого числа ИСРП достается 121 место. Народная партия получает в сенате 56 мест. На выборах 2016 года ситуация была обратной: у Народной партии было 130 мест, а у социалистов - 43 места.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года. Явка на них оказалась очень высокой для Испании и составила 75%, что на 8,5 п.п. больше, чем на выборах 2016 года.

Теги: #испания #выборы
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