Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

Окружение действующего президента Украины Петра Порошенко, который проиграл во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, распространяет фейковые новости, которые активно расходятся, в том числе, в российских СМИ, что может свидетельствовать о тесном сотрудничестве "ближнего круга" П.Порошенко с российскими медиа, заявляют в команде В.Зеленского.

"Несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах, "библиотека фейков" его имени продолжает свое черное дело. Так, в течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе, в российских. Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины", - говорится в заявлении команды В.Зеленского, распространенном его пресс-службой в понедельник.

У В.Зеленского указывают, что народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, который "ранее назвал Зеленского наркоманом на своих страницах в социальных сетях, и который, кстати, лично сталкивался с европейскими правоохранительными органами по контрабанде наркотиков", сообщил о том, что на отдыхе в Турции рядом с В.Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи, который лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ.

"Потом выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират. Фейкотворец Арьев обновил свой Фейсбук-пост и даже извинился, но его ложное сообщение получило распространение в СМИ", - отмечается в сообщении.

В команде В.Зеленского подчеркивают, что следующим шагом стала волна дезинформации о якобы отдыхе В.Зеленского на 40-метровой яхте бизнесмена Игоря Коломойского, его встречах и переговорах с представителями помощника президента РФ Владислава Суркова и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Виктора Медведчука.

"Первоисточником этого стал российский Телеграм-канал Незигарь. И снова эта ложь получила огласку среди преданных поклонников еще действующего гаранта Конституции, а также в средствах массовой информации", - указывается в заявлении.

В нем также отмечается, что во время краткосрочного отдыха В.Зеленского в Турции на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с В.Зеленским, а затем пытались организовать провокацию.

"Вопрос – кому это выгодно? Ответ очевиден. Некоторые не готовы с достоинством принять свое поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия, в том числе, используя в своих манипуляционных информ-атаках представителей медиа. Но ответственность – неизбежна. И она уже близко. Ведь краткосрочный и достаточно неспокойный отдых Зеленского уже завершился. Он возвращается к делам. Для некоторых они могут стать уголовными", - подчеркнули в команде В.Зеленского.