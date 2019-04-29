Назарбаев призвал Россию и Украину к миру

Казахстан выступает за мирное урегулирование между Россией и Украиной, заявил в понедельник первый казахстанский президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Мы хотим мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Все время я подключаюсь по их просьбе. Все равно мы должны заниматься, всегда все войны, все конфликты заканчиваются миром, и эта когда-то закончится", - сказал Н.Назарбаев в понедельник на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он подчеркнул, что "Казахстан известен в мире как эффективный миротворец".

"Нам верят все – ближние и дальние соседи. У нас проходят все эти встречи. Наша страна внесла вклад в снижение напряженности вокруг Нагорного Карабаха, Пакистана, Индии, Ирана и Сирии, России и Турции, как вы помните. (...) Неоднократно мы помогали Киргизии выходить из конфликтов и многие другие", - отметил Н.Назарбаев.