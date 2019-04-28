Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко подчеркивает, что позиция Киева по реализации политического блока минских соглашений должна быть четкой и однозначной.

Как написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье, Украина выполнила политический блок минских договоренностей, приняв закон об амнистии и особенностях местного самоуправления.

"Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах", - отметила политик.

Поэтому, подчеркнула И.Геращенко, РФ должна отменить указы о признании так называемых документов ОРДЛО и "результатов" так называемых выборов.

Кроме того, указала она, президент РФ Владимир Путин должен отменить свои указы "о незаконной паспортизации украинцев, а в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти".

И.Геращенко вновь заявила, что какие-либо региональные выборы на Донбассе могут проходить только после демилитаризации и по украинским законам.

"И ключевое: Украина должна твердо стоять на позиции – никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами, никакой легитимизации псевдореспублик", - заявила представитель Украины в подгруппе ТКГ.

И.Геращенко также подчеркнула необходимость введения устойчивого режима тишины, вывода российской техники и вооружений, выполнения гуманитарного блока, в том числе освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ.