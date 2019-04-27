Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.

Так В.Зеленский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

Новоизбранный президент указал, что в Украине есть свобода слова, свободные СМИ и Интернет. "Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - подчеркнул он.

В.Зеленский отметил, что украинцы – это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины – это "свобода, достоинство и честь".

"Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем – всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.