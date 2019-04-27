Политика

23:18 27.04.2019

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

1 мин читать
Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз и надеется, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Российская Федерация продемонстрирует готовность к деэскалации.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - говорится в заявлении В.Зеленского в ответ на высказывания президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в субботу в Пекине.

В.Зеленский указал, что с Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. 2Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", - отметил он.

"Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд", - добавил В.Зеленский.

Теги: #рф #переговоры #украина #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:32 27.04.2019
Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине

Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине

23:30 27.04.2019
Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

22:44 27.04.2019
Патриарх Филарет: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

Патриарх Филарет: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

22:21 27.04.2019
Волкер: жители Донбасса – это граждане Украины

Волкер: жители Донбасса – это граждане Украины

22:13 27.04.2019
Из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий

Из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий

21:55 27.04.2019
Охрану правопорядка накануне Пасхи в Украине обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей

Охрану правопорядка накануне Пасхи в Украине обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей

21:04 27.04.2019
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

20:15 27.04.2019
В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

19:44 27.04.2019
В Верховной Раде предлагают ликвидировать "Укроборонпром"

В Верховной Раде предлагают ликвидировать "Укроборонпром"

19:01 27.04.2019
Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Волкер: жители Донбасса – это граждане Украины

В Верховной Раде предлагают ликвидировать "Укроборонпром"

Путин не исключил переговоров с Зеленским

Путин думает упростить получение гражданства РФ всем гражданам Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

Крищенко: на Пасхальные праздники правопорядок в Киеве обеспечат более 1500 правоохранителей

Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

Путин не исключил переговоров с Зеленским

Путин думает упростить получение гражданства РФ всем гражданам Украины

Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

Трамп обещает не допустить ратификацию в США международного договора о торговле оружием

У Зеленского считают, что роспуск Рады по-прежнему возможен из-за отсутствия коалиции

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

ЦИК до 30 апреля ожидает информацию о возможном обжаловании результатов выборов в судах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА