Крищенко: на Пасхальные праздники правопорядок в Киеве обеспечат более 1500 правоохранителей

Более 1500 правоохранителей будут следить за правопорядком в Киеве на Пасхальные праздники, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В течение двух дней богослужения в Киеве будут проходить в 168 культовых сооружениях. Для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу более 1500 правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии, а также привлекаться преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел Украины. У религиозных заведений будут дежурить усиленные наряды полиции, группы быстрого реагирования и автопатрули.

"Уже сегодня, начиная с 16.00, личный состав столичной полиции заступает на дежурство у культовых сооружений, где будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Мы готовы на должном уровне обеспечить правопорядок и предупредить любые конфликтные ситуации и нарушения", - подчеркнул начальник ГУ Нацполиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, полиция также готова немедленно реагировать на сообщения по поводу минирования различных объектов. В соответствии с этим, созданы дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, сразу будут выезжать на места для проверки.