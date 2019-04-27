Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

Лидер ВО "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко убеждена, что предложенная в законопроекте от "Самопомичи" идея пересмотреть полномочия президента закон противоречит Конституции.

«По-моему, предложенный "Самопомиччю" закон противоречит Конституции. К тому же, стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры. Люди ждут перемен в их жизни, действий и результатов», - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Fаcebook

По ее словам, полномочия президента четко определены Конституцией. И надо дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу, добавила она.

"Время следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ, всех, кого он должен назвать по Конституции. А Верховная Рада должна дать возможность назначить их как можно быстрее", - добавила лидер «Батькивщины».

Как сообщалось, в середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, 25 апреля.

Проект закона о президенте Украины, текст которого размещен на сайте партии "Объединение "Самопомич", предполагает, что президент Украины вносит представление о назначении министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины по предложениям коалиции депутатских фракций. Законопроект также оговаривает, что президент не может указать в представлении о назначении Верховной Раде Украины министра обороны и министра иностранных дел Украины другую кандидатуру, чем та, которая указана в предложении коалиции депутатских фракций.