Политика

21:28 26.04.2019

Трамп обещает не допустить ратификацию в США международного договора о торговле оружием

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Трамп обещает не допустить ратификацию в США международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует", - сказал он, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе.

Д.Трамп напомнил, что это соглашение в свое время подписал его предшественник на президентском посту Барак Обама. Далее оно было передано на ратификацию в сенат. Эта процедура не завершена и по сей день.

Президент США подчеркнул, что выступает против этого договора, так как считает, что он идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

"Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действия Второй поправки", - добавил Д.Трамп.

В свою очередь, Белый дом опубликовал документ, поясняющий позицию США по этому вопросу. В нем отмечается, что далеко не все страны соблюдают сформулированные в договоре правила.

"В настоящее время 63 страны не имеют никакого отношения к договору. В частности, речь идет о крупных экспортерах вооружения, таких как Россия и Китай", - говорится в заявлении Белого дома.

Соглашение, как отмечают в администрации США, "не может решить проблему безответственной передачи оружия, если эти крупные экспортеры могут вообще игнорировать договор".

В Белом доме подчеркивают, что США "продолжат соблюдать законы, гарантирующие, что продажа вооружений проводится лишь после внимательного изучения юридических и политических аспектов сделки".

Текст договора о торговле оружием утвердили большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.

Согласно информации, опубликованной ООН, договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.

Его подписали 130 государств, но не все они его ратифицировали.

Теги: #сша #оружие #оон
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