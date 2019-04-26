Политика

20:21 26.04.2019

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

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Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля говорили о ситуации в стране и обсуждали мировоззренческие вопросы.

"Владимир Гройсман приехал познакомиться с Владимиром Зеленским. Обсуждались общие мировоззренческие вещи. Встреча была неофициальная. Говорили о жизни, о ситуации в стране", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе В.Зеленского.

Спикер и политтехнолог штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу вечером сообщил, что эта встреча носила исключительно ознакомительный характер: "На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждались рабочие моменты или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации".

На вопрос, были ли В.Гройсман и В.Зеленский знакомы ранее, он сказал: "Я не готов ответить. (…) Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений, по моему, не было".

Позднее факт такой встречи подтвердил и сам В.Гройсман.

"Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране. Мы говорили о будущем нашего государства", - сказал премьер в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

На вопрос о том, говорили ли стороны о будущем действующего Кабинета министров и возможной смене некоторых министров, премьер ответил, что "если у новоизбранного президента будут планы (смены членов правительства – ИФ), он сам об этом скажет обществу".

Теги: #зеленский #встреча #премьер
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