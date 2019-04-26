Решение о выдаче российских паспортов жителям ОРЛО подрывает шансы на мирное разрешение конфликта – МИД Чехии

Решение российских властей об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) противоречит минским соглашениям об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляют в министерстве иностранных дел Чехии.

"Решение РФ об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам Украины на территории ОРДЛО подрывает шансы на мирное разрешение конфликта. Это атака на суверенитет Украины, которая противоречит минским договоренностям", - говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства, опубликованного в соцсети Twitter в пятницу.

Сообщение процитировал также посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.