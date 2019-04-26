Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день чествования 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, заявил, что государство всегда должно откровенно говорить со своими гражданами и не скрывать горькую правду.

"Трагедия на Чернобыльской АЭС научила нас, украинцев, нескольким вещам. Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Второй урок, по словам В.Зеленского, состоит в том, что "сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду".

"Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем. Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - написал В.Зеленский.