Политика

15:58 26.04.2019

Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

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Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день чествования 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, заявил, что государство всегда должно откровенно говорить со своими гражданами и не скрывать горькую правду.

"Трагедия на Чернобыльской АЭС научила нас, украинцев, нескольким вещам. Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Второй урок, по словам В.Зеленского, состоит в том, что "сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду".

"Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем. Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - написал В.Зеленский.

Теги: #чернобыль #зеленский
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