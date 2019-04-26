Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

Глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников допускает конструктивное взаимодействие с командой новоизбранного президента Владимира Зеленского, если он будет проводить прагматичную политику и будет готов к компромиссам.

"Мы не нуждаемся ни в каких должностях. У нас абсолютно прозрачные цели. Поэтому если эти цели совпадают, а я надеюсь, они будут совпадать, нет ничего невозможного. Политика наша направлена на национальный прагматизм. Весь украинский народ должен мыслить прагматично. И, прежде всего, думать о себе. А, думая о себе, думать об Украине. Когда половина взрослого населения работает за рубежом, это нездоровая ситуация. Значит, никакого национального прагматизма у властей нет", - сказал он интервью газете "Сегодня", отвечая на вопрос о том, видит ли он потенциал для совместной работы с новым президентом В.Зеленским и его будущей командой в Верховной Раде после парламентских выборов и правительстве.

Б.Колесников убежден, что сейчас Украине "нужен чистый лист и согласие с обществом". "Очевидно, что предполагаются определенные действия, в том числе и по отношению к Верховной Раде. Хотелось бы, чтобы это было взаимодействие. И нужно идти на компромисс. Не ради чьих-то должностей, а ради того, чтобы страна шла по накатанной", - отметил он.

Глава политсовета "Оппоблока" привел в качестве примера студию "Квартал 95", которой в свое время удалось достойно войти на российский рынок, где есть высокая конкуренция, снять массу фильмов и сериалов.

"В политике сложнее, к сожалению. Но и здесь нужно оценить свои конкурентные преимущества. Безусловно, это молодость и желание идти на смелые шаги. Потому надо действовать так же дерзко, как при завоевании российского рынка. Команда нового президента и на выборах использовала этот механизм. Что им успех и принесло", - пояснил он.

Б.Колесников убежден, что для достижения мира на Донбассе Украине следует использовать в качестве основы "Минск-2", вокруг которого можно "спорить, принять почасовую карту". При этом он считает, что рабочую группу от Украины в Минске должен возглавлять министр иностранных дел от новой власти.

По его мнению, необходима и "встреча на высшем уровне". "Но уже до Минска можно договариваться о шагах навстречу друг другу. Допустим, возобновить прямое авиасообщение. Поезда сейчас могут ходить, а самолеты летать не могут? В этом нет логики. Поэтому для миллионов простых граждан нашей страны (а непростые и так долетят) это был бы первый шаг", - отметил Б.Колесников.

Глава политсовета "Оппоблока" считает, что во взаимоотношениях с ЕС Украине нужно сначала стать мощным экономическим партнером, а вступать туда или нет, определит уже потом украинский народ, как "было на референдуме со всеми странами ЕС", и для этого нужно получить приглашение от самого ЕС, что, по его мнению, не произойдет в ближайшей перспективе.

Б.Колесников также считает, что Украине нужно обеспечить верховенство права для инвесторов, менять судебную систему, подумать над судом присяжных и выборностью судей, ввести "нулевую декларацию".