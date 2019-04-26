Политика

15:15 26.04.2019

У Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ

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У Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ

 В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможную смену руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и институционального усиления Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"На сегодняшний день, детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации. В Команде Зеленского есть однозначный согласие о необходимости перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Идет очень серьезная дискуссия по перезапуску руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - сообщила эксперт команды В.Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко на странице в соцсети Facebook в пятницу.

Что касается НАБУ, то по ее словам, большая часть команды новоизбранного президента "считает необходимым поддержать и усилить НАБУ институционально".

"На этих позициях также стою я лично. Более того, в плане на первые 100 дней будущего президента обсуждается инициатива о предоставлении НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, долгое время адвокатирует экспертная среда", - написала Г.Янченко.

Теги: #набу #зеленский #сап
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