В Раде предлагают отменить принятый закон о "зеленых" аукционах

Народный депутат Виктория Войцицкая (фракция "Самопомощь") внесла в парламент проект постановления Верховной Рады об отмене принятия в целом закона о "зеленых" аукционах, принятого депутатами в четверг.

Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что закон был проголосован с грубым нарушением регламента Верховной Рады. В частности, перед голосованием за законопроект в целом депутаты по просьбе и.о. Комитета ВР по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Александра Домбровского, представляющего документ, проголосовали за подтверждение одновременно нескольких правок - №24, 43, 85, 120. В.Войцицкая считает, что этим были нарушены права депутатов на обсуждение каждой отдельной правки, а председательствующий на пленарном заседании превысил свои полномочия, предложив депутатам проголосовать сразу за все четыре правки.

В ходе обсуждения законопроекта в четверг каждая из упомянутых правок была обсуждена отдельно, при этом депутаты не одобрили их по отдельности. Однако перед голосованием за законопроект в целом и повторном вынесении четырех правок на подтверждение сессионный зал дал за них необходимое количество голосов. Правка №24 касается ограничений по предоставлению "зеленого" тарифа для солнечных электростанций (СЭС) домохозяйств – тариф отменяется для наземных станций.