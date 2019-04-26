Политика

14:32 26.04.2019

Брюссель намерен изучить содержание закона об украинском языке

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Брюссель намерен изучить содержание закона об украинском языке

 Европейская Комиссия намерена изучить и дать свою оценку принятому Верховной Радой Украины закону о функционировании украинского языка как государственного, сказала пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации окончательной версии этого закона с тем, чтобы изучить его содержание",- констатировала она на брифинге в пятницу в Брюсселе.

Вместе с тем, М.Косьянчич напомнила, что ЕС постоянно говорил о том, что "украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу".

Как сообщалось, 25 апреля 209 года Верховная Рада приняла в целом закон об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект (№5670-д) во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Теги: #еврокомиссия #язык #рада #закон
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