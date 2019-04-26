Климкин не исключил обсуждение совместной работы с новоизбранным президентом Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил возможность обсуждения с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса совместной работы, если принципы и убеждения будут едиными.

"У меня есть свои принципы, ценности и убеждения. Если они будут совпадать и будет совместное желание, то будем разговаривать. Но от того, что мы делали эти пять лет – а я лично верю в то, что я делал – конечно, не буду отступать", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, совместная работа будет зависеть от двух вещей: обоюдного желания и приоритетов и путей их достижения.

При этом П.Климкин передал стороне В.Зеленского возможность комментировать их потенциальные встречи.