Политика

13:43 26.04.2019

В ближайшие недели не запланированы встречи на уровне лидеров или глав МИД в "нормандском формате" - Климкин

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В ближайшие недели не запланированы встречи на уровне лидеров или глав МИД в "нормандском формате" - Климкин

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие недели нет планов по проведению встреч "нормандской четверки".

"Я не знаю о планировании "нормандской" встречи на наивысшем уровне в ближайшие недели. Речь также не идёт о министерской встрече", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что обсуждалась возможность проведения встречи к годовщине первой встречи "Нормандской четверки".

Теги: #нормандская_четверка #климкин #мид
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