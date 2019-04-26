Политика

12:00 26.04.2019

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

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Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По данным издания, встреча В.Зеленского и В.Гройсмана якобы состоялась в офисе студии "Квартал 95".

"О чем говорил будущий президент с действующим премьером неизвестно, но у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге", - пишет издание.

Теги: #гройсман #зеленский #встреча
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