Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

Франция, Германия и Великобритания осудили решение президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Франция решительно осуждает решение России облегчить получение российского гражданства украинскими гражданами из Донецкой и Луганской областей. Действуя таким образом, Россия подрывает дух Минских соглашений. Это провокационное решение, принятое сразу же после выборов нового президента в Украине", - сказал постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Он отметил, такое решение российской стороны не может способствовать урегулированию конфликта.

"Разрешение ситуации лежит не в плоскости выдачи российского гражданства украинцам, необходимо приложить всем сторонам усилия для выполнения Минских соглашений", - подчеркнул дипломат.

Осудил российское решение также и заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Почему мы находимся здесь? Потому что Россия провела незаконный референдум в Крыму и незаконно его аннексировала, Россия направила свои войска, чтобы поддержать сепаратистов на востоке Украины и по-прежнему дестабилизирует эти регионы, Россия напала на суда Украины в Азовском море и продолжает вводить ограничения, чтобы подорвать экономику Украины… Мы осуждаем недавнее решение президента Путина о паспортах. Это еще одно доказательство агрессивных действий России для того, чтобы дестабилизировать Украину, подорвать безопасность, суверенитет и территориальную целостность", - отметил он.

Присоединился к осуждению таких действий России также и постоянный представитель ФРГ в ООН Кристоф Хойсген.

"Ваш президент – Путин подписал указ 24 апреля, в международный день многосторонней дипломатии. Мы все в ООН говорили о том, что необходимо придерживаться международного порядка, в основу которого положены правила. И вы тем самым продемонстрировали пренебрежение к международному порядку", - сказал он, обращаясь к постоянному представителю России в ООН Василию Небензе.