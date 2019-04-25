Политика

21:22 25.04.2019

ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

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ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

Участники саммита ЕС-Япония в Брюсселе обсудили вопросы, связанные с Украиной, а также денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Евросовета Дональд Туск.

"Мы продолжаем заявлять о нашей полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины, а также ее суверенитета", - сказал он на совместной пресс-конференции на саммите Япония-ЕС.

В заявлении, выпущенном сторонами по итогам саммита, говорится, что стороны выражают приверженность решению таких проблем, как "конфликт на востоке Украины, включая поддержку переговоров в нормандском формате", "незаконная аннексия Крыма Россией, а также напряженность в Керченском проливе".

На пресс-конференции Д.Туск заявил, что на саммите с премьером Японии Синдзо Абэ также обсуждался вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

"У нас с Японией есть общий интерес в долгосрочном мире на Корейском полуострове. Мы призываем КНДР к реальному участию в процессе денуклеаризации, а также - к полному, поддающемуся проверке и необратимому уничтожению своего ядерного оружия", - сказал Д.Туск.

Помимо этого, ЕС и Япония выражают поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому и заверяют в приверженности к достижению международного мира и стабильности на основании верховенства права и посредством активных консультаций и сотрудничества, отмечается в заявлении Японии и ЕС.

В четверг в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер принимают премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Теги: #япония #ес #украина
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