Зеленский сообщил, что его команда подготовила законопроект по восстановлению ответственности за незаконное обогащение

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом сообщил, что его командой разработан законопроект по восстановлению ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, Л.Линкявичус напомнил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине. "Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - отметил глава МИД Литвы.

В.Зеленский также попросил о помощи в создании международной медиа-организации, которая осуществляла бы вещание на оккупированные территории Украины и при этом отстаивала проукраинскую позицию.

Новоизбранный президент поблагодарил Литву за последовательное отстаивание интересов Украины в Европе.

В свою очередь, Л.Линкявичус поздравил В.Зеленского с победой на выборах и предложил помощь во внедрении реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией и правоохранительной системе.

Литовский министр сообщил о большом интересе к новоизбранному президенту Украины в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой же возможности посетить международные мероприятия на уровне ЕС.