Политика

19:00 25.04.2019

Кривонос не согласится возглавить Генштаб ВСУ или Минобороны в случае такого предложения от Зеленского

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Кривонос не согласится возглавить Генштаб ВСУ или Минобороны в случае такого предложения от Зеленского

 Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявляет, что не согласится возглавить Генеральный штаб Вооруженных сил Украины или Министерство обороны в случае поступления ему такого предложения от избранного президентом страны Владимира Зеленского.

"Не соглашусь", - сказал С.Кривонос в эфире "5 канала" в четверг вечером, отвечая на вопрос, согласится ли он возгласить Генштаб ВСУ или Минобороны, если В.Зеленский предложен ему данные должности.

С.Кривонос добавил, что та должность, которую он сейчас занимает, имеет больше возможностей для принесения пользы государству.

"Я воин, и я согласился на предложение действующего президента из-за того, что кроме приведения в порядок предприятий украинского оборонного комплекса, есть еще вопросы развития территориальной обороны, военно-патриотического воспитания, которые я курирую, они более важные, чем просто работа в министерстве обороны или в Генштабе", - подчеркнул он.

Теги: #всу #зеленский #снбо #минобороны #украина #кривонос
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