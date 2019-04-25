Политика

18:53 25.04.2019

Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

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Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос допускает созыв заседания СНБО в связи с решением российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей по результатам заседания Совета безопасности ООН.

"Мы ждем заседание Совета безопасности (Совбез ООН – ИФ), которое пройдет в 22:00 по киевскому времени, и уже после проведения заседания и от той реакции, которую международное сообщество покажет на этом заседании, я думаю, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером.

По его мнению, решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о желании России дестабилизировать ситуацию в Украине.

В то же время он отметил, что не верит в то, что это может быть предпосылкой для присоединения данных территорий к России, так как это будет очень большая нагрузка на ее экономику: "Это больше влияние (на Украину – ИФ), а не осуществления этих намерений (присоединить территории – ИФ)".

Теги: #гражданство #снбо #россия #украина #оон #кривонос #ордло #совбез_оон
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