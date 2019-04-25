Политика

18:51 25.04.2019

Нардеп от "Оппоблока" Долженков заверил, что российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать добровольно

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Нардеп от "Оппоблока" Долженков заверил, что российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать добровольно

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Александр Долженков выразил уверенность в том, что в российское гражданство украинцев, проживающих в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО) будут принимать добровольно, главы фракций "Радикальной партии" и "Самопомич" возмутились его заявлению.

"Поскольку получение паспортов будет добровольным, поверьте мне, никто людей там не будет принуждать, они сами будут идти и получать. Вот последствие вашей государственной политики, вы разрушаете государство и разъединяете украинское общество", - заявил А.Долженков с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

Он высказал возмущение принятым ранее в этот же день законом о функционировании украинского языка как государственного и добавил, что нынешняя государственная политика сеет раздор, а решение Кремля о выдаче российских паспортов в ОРДЛО является ее следствием.

"Правильны ли действия Российской Федерации относительно выдачи паспорта? Наверное, нет. А кто же создает благоприятные условия для этого? Кто лишает права выплат пенсий гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории? Кто принимает дискриминационные языковые законы?..", - сказал нардеп.

Свое заявление А.Долженков сделал, когда в Верховной Раде обсуждали обращение к международному сообществу в связи с решением руководства России принимать украинцев из ОРДЛО в российское гражданство по упрощенной процедуре.

Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, который выступал следующим, заявил: "У меня вопрос к коллеге из "Оппоблока": Вы представляете МИД Российской Федерации? Вы представляете Россию в украинском парламенте, что Вы гарантируете свободную выдачу паспортов?".

"Я попрошу Службу безопасности Украины проверить выступление представителя "Оппозиционного блока" относительно государственнической позиции", - заявил в свою очередь глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Теги: #гражданство #оппоблок #россия #украина #долженков #ордло
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