Политика

18:48 25.04.2019

Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

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Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

Советник Владимира Зеленского и бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

"Мы считаем, что во всей этой политической борьбе мы должны достичь какого-то позитива. Уже позитив, что есть реальная борьба за какие-то ценные кадры и назначения, избавление от одиозных личностей. Мы видели… (увольнение – ИФ) Семочко. Назначение на таможню и на налоговую намечается достаточно прогрессивное", – сказал А.Абромавичус в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в четверг.

При этом он напомнил, что назначения, которые находятся в плоскости полномочий президента, касаются больше обороны, безопасности и политики.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко уволил с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко указом от 12 апреля.

В то же время по итогам заключительного этапа конкурса на должность главы ГНС состоялся 23 апреля 2019 года, по его итогам Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала Кабинету министров назначить на эту должность заместителя министра финансов Сергея Верланова. Среди претендентов на должность главы Государственной таможенной службы – первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, которого наряду с С.Верлановым ранее П.Порошенко ошибочно назвал победителем конкурса. На данный момент конкурс временно заблокирован судебным решением.

Теги: #зеленский #налоговая #украина #айварас_абромавичус #таможня #абромавичус
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